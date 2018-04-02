Начался демонтаж надписи «Россия начинается здесь» у стен псковского Кремля

2 апреля в Пскове начался демонтаж инсталляции «Россия начинается здесь», которая была установлена в 2016 году на набережной реки Великой напротив крепостной стены. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Как пояснил и.о. заместителя Главы администрации Пскова Алексей Захаров, демонтаж букв производится во избежание повреждения металлических конструкций водой и льдинами во время предстоящего весеннего паводка.
В работах по демонтажу надписи задействованы несколько грузовых автомобилей, кран и около десяти рабочих.
Фото пресс-службы муниципального образования «Город Псков»
После демонтажа буквы будут приведены в порядок, очищены и окрашены. Как только реставрация завершится, а Великая войдет в берега, надпись вернётся обратно на набережную.
Напомним, буквы инсталляции «Россия начинается здесь» стилизованы под большую надпись «Россия», которая ранее украшала фасад одноименной московской гостиницы, снесённой в 2006 году. В церемонии открытия конструкции в 2016 году принимал участие министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.