Начался демонтаж надписи «Россия начинается здесь» у стен псковского Кремля

2 апреля в Пскове начался демонтаж инсталляции «Россия начинается здесь», которая была установлена в 2016 году на набережной реки Великой напротив крепостной стены. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Как пояснил и.о. заместителя Главы администрации Пскова Алексей Захаров, демонтаж букв производится во избежание повреждения металлических конструкций водой и льдинами во время предстоящего весеннего паводка.