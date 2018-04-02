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Происшествия

Мужчина, ограбивший магазин в Великих Луках, пытался скрыться с места преступления

2 апреля 2018 года, 15:58

В Великих Луках задержан безработный местный житель, подозреваемый в грабеже. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, в городе на Ловати вечером 30 марта в магазине по проспекту Гагарина неизвестный мужчина похитил продукты питания и попытался скрыться.

Получив сообщение о происшествии, наряд патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по городу Великие Луки по «горячим следам» задержал подозреваемого. Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый, в том числе за грабеж, великолучанин, 1987 года рождения. Похищенное изъято. Проводится проверка.

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