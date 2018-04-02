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Спорт

Сильнейшие самбисты приедут в Псковскую область на первенство СЗФО

2 апреля 2018 года, 15:28

Первенство Северо-Западного федерального округа по самбо состоится в Псковской области, сообщили в Псковском областном региональном отделении общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация самбо». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, соревнования пройдут с 6 по 9 апреля на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» в дер. Борисовичи Псковского района.

В чемпионате примут участие сильнейшие спортсмены, входящие в состав сборных команд субъектов Северо-Западного федерального округа. Ожидается около 600 самбистов. Участники приедут из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской областей, Республик Карелии и Коми. Псковскую область представят более 90 спортсменов.

Главным судьей Первенства СЗФО выступит судья всероссийской категории Павел Романов.

Соревнования пройдут среди юношей и девушек в личном и командном зачетах в двух возрастных группах: 13–14 и 15–16 лет. По их результатам состоится отбор спортсменов для участия в Первенствах России этого года.

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