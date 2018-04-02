Воришку алкоголя задержали в областном центре на улице Советской Армии

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, подозреваемого в хищении. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

31 марта около 16 часов экипажу группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Советской Армии, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 37-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.