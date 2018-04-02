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Спорт

Золото, серебро и бронзу привезли псковские борцы из Эстонии

2 апреля 2018 года, 14:05

В Таллине прошел 30 международный турнир по греко-римской борьбе, в котором приняли участие более 2000 спортсменов из 205 команд 28 стран. Соревнования прошли на 15 борцовских коврах. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по физической культуре и спорту.

Итоги псковских спортсменов:

I место - Дербенцов Иван – «Лидер» - СШ 19

(одержал 8 побед)

II место - Поляков Владимир – «Лидер» - ЦСП СШ 1

III место - Григорьев Игорь – «Лидер» - ПТУ 23

Эти спортсмены ведут подготовку к участию в первенстве России до 21 года 5-8 апреля в Башкортостане (Уфа) и в первенстве России до 16 лет 16-20 мая в г. Элисте (Калмыкия).

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