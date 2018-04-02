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Общество

ТЦ обяжут размещать кинотеатры на нижних этажах

2 апреля 2018 года, 13:03

Владельцев торговых центров власти обяжут перенести кинотеатры и детские комплексы на первые этажи зданий. Об этом в понедельник, 2 апреля, заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Я надеюсь, что работа нашей комиссии при комитете закончится уже в весеннюю сессию, уже будут соответствующие законодательные инициативы. Я думаю, к концу года вся работа с точки зрения нормативно-правового регулирования будет завершена, и в этом году (торговые центры. — Ред.) уже приступят к соответствующей реорганизации», — цитирует сообщение ТАСС.

Законодатели хотят перевести кинотеатры и детские игровые зоны после крупного пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», который произошел 25 марта.

Жертвами трагедии стали 64 человека, из них 41 — дети. 79 человек пострадали.

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