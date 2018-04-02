Гдовского перевозчика оштрафовали на 2 тысячи рублей за работу без лицензии

Прокуратура Гдовского района по обращению общественной организации совместно с сотрудниками ОМВД России по Гдовскому району провела проверку соблюдения законодательства в сфере пассажирских перевозок.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что житель города Гдова на территории Гдовского района осуществлял деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, не имея на то специального разрешения.

В месте с тем, в силу требований статьи 9 Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации осуществляется при условии получения индивидуальным предпринимателем разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, выдаваемого уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

В этой связи прокурором района материалы проведенной проверки направлены мировому судье судебного участка № 3 Гдовского района Псковской области для привлечения виновного лица к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна).

Постановлением мирового судьи виновный подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 2 тыс. рублей.