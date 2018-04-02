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Общество

Дополнительно 200 млн рублей получит Псковская область на строительство Северного обхода

2 апреля 2018 года, 11:31

Дополнительно 250 млн рублей получит в текущем году Псковская область из федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы». Распоряжение Правительства РФ об увеличении межбюджетных трансфертов субъектам на финансирование дорожной деятельности подписал председатель кабинета министров Дмитрий Медведев. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

200 млн рублей будут направлены на продолжение строительства Северного обхода города Пскова (2-й пусковой комплекс), еще 50 млн рублей — на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, рассказал и. о. председателя Государственного комитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков.

Он напомнил, что ранее на 2018 год на «Северный обход» из федерального бюджета было выделено 300 млн рублей. Таким образом уже 500 млн рублей пойдут в этом году на продолжение строительства важного инфраструктурного объекта: на возведение путепроводов на развязках, перенос инженерных сетей и другие работы.

Вопрос финансирования строительства объездной дороги вокруг Пскова неоднократно поднимал на рабочих встречах в Москве временно исполняющий обязанности Губернатора Михаил Ведерников. Об этом он, в частности, говорил с первым вице-премьером Ольгой Голодец

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