На Завеличье задержали двух мужчин со свертком марихуаны

В Пскове сотрудники ОМОН задержали граждан с признаками наркотического опьянения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

1 апреля в ходе совместных с оперативниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД оперативно-профилактических мероприятий, на территории микрорайона Завеличье, сотрудники ОМОН Отдела Росгвардии по Псковской области задержали 2-х мужчин с признаками наркотического опьянения. У которых изъят сверток с веществом растительного происхождения.

За употребление наркотических средств, в соответствии с частью 2 статьи 20.20 КоАП, граждане будут привлечены к административной ответственности.