Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Армен Мнацаканян: Проверки пожарной безопасности в соцучреждениях проходят регулярно

2 апреля 2018 года, 10:52

- Проверки социальных учреждений области на предмет пожарной безопасности проходят регулярно, - рассказал корреспонденту «Псковской правде» руководитель регионального управления соцзащиты населении Армен Мнацаканян. – В среднем один раз в три месяца мы проверяем социальные учреждения. Наша сверхзадача, обеспечить безопасность людей, которые зачастую в интернатах находятся в беспомощном состоянии. Самая главная проблема на сегодняшний день – курение в этих учреждениях. Мы с этим работаем всегда. Также у нас есть один интернат, где есть вопросы по пожарной безопасности, но в ближайшее время все недостатки будут устранены.

Напомним, что сразу после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» В Кемерово, по просьбе главы региона Михаила Ведерникова ГУ МЧС России по Псковской области совместно с областной прокуратурой начали проверять торгово-развлекательные центры региона и детские образовательные учреждения на предмет соблюдения мер пожарной безопасности, направленных на предупреждение трагедий, подобных кемеровской.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичи стали серебряными и бронзовыми призёрами эстонского турнира Hillar Otto Memorial
Начался демонтаж надписи «Россия начинается здесь» у стен псковского Кремля
Мужчина, ограбивший магазин в Великих Луках, пытался скрыться с места преступления
Сильнейшие самбисты приедут в Псковскую область на первенство СЗФО
Воришку алкоголя задержали в областном центре на улице Советской Армии
Как обезопасить свой дом от «печного» пожара: советы МЧС
Золото, серебро и бронзу привезли псковские борцы из Эстонии
ТЦ обяжут размещать кинотеатры на нижних этажах
Гдовского перевозчика оштрафовали на 2 тысячи рублей за работу без лицензии

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Коммуналка
1 апреля 13:56

Кто уберет мусор

Псковская область сделала еще один шаг к поиску оператора переработки ТКО в регионе

Общество
28 марта 15:04

Не богатства ради

Спят в палатках, моются в реке, закупают у местных зелень к обеду, ждут пополнение из Тарту, а экспедицию начнут с геофизической разведки

Общество / Мода
29 марта 09:05

По примеру мамы

Сегодня мы ищем стильный образ для Марии Богдановой из Острова