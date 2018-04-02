Армен Мнацаканян: Проверки пожарной безопасности в соцучреждениях проходят регулярно

- Проверки социальных учреждений области на предмет пожарной безопасности проходят регулярно, - рассказал корреспонденту «Псковской правде» руководитель регионального управления соцзащиты населении Армен Мнацаканян. – В среднем один раз в три месяца мы проверяем социальные учреждения. Наша сверхзадача, обеспечить безопасность людей, которые зачастую в интернатах находятся в беспомощном состоянии. Самая главная проблема на сегодняшний день – курение в этих учреждениях. Мы с этим работаем всегда. Также у нас есть один интернат, где есть вопросы по пожарной безопасности, но в ближайшее время все недостатки будут устранены.

Напомним, что сразу после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» В Кемерово, по просьбе главы региона Михаила Ведерникова ГУ МЧС России по Псковской области совместно с областной прокуратурой начали проверять торгово-развлекательные центры региона и детские образовательные учреждения на предмет соблюдения мер пожарной безопасности, направленных на предупреждение трагедий, подобных кемеровской.