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Общество

Почти полтысячи человек в регионе за выходные предупреждены об опасности выхода на лёд

2 апреля 2018 года, 10:23

В Псковской области подвели итоги дежурства оперативных групп Главного управления МЧС России по Псковской области совместно с представителями УГИБДД Управления МВД России по Псковской области на временных постах, созданных в населённых пунктах Неёлово и Солоново. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

В настоящее время в соответствии с действующим законодательством подобные дежурные группы не имеют полномочий по задержке и возвращению машин, однако предупредить людей об опасности и провести разъяснительную работу среди населения о запрете выхода на лёд они обязаны. 31 марта и 1 апреля об опасности выхода на лёд было предупреждено 447 человек на 200 единицах техники.

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