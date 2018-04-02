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Общество

На службу в ОМОН приглашают жителей Псковской области

2 апреля 2018 года, 09:45

Жителей региона приглашают на службу в ОМОН. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Требования к кандидатам:

- гражданство Российской Федерации;

- мужчины до 35 лет с высокими моральными, волевыми и физическими качествами;

- образование – полное среднее (не ниже 11 классов);

- прошедшие службу по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации;

- 1 группа предназначения (А-годен).

Предоставляется:

- полный социальный пакет для сотрудника и членов его семьи;

- льготная выслуга лет 1 год за 1,5;

- бесплатное медицинское обслуживание;

- денежное довольствие от 30 тысяч рублей.

Дополнительная информация по телефону: (8112) 72-15-75.

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