На службу в ОМОН приглашают жителей Псковской области

Жителей региона приглашают на службу в ОМОН. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.
Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- мужчины до 35 лет с высокими моральными, волевыми и физическими качествами;
- образование – полное среднее (не ниже 11 классов);
- прошедшие службу по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации;
- 1 группа предназначения (А-годен).
Предоставляется:
- полный социальный пакет для сотрудника и членов его семьи;
- льготная выслуга лет 1 год за 1,5;
- бесплатное медицинское обслуживание;
- денежное довольствие от 30 тысяч рублей.
Дополнительная информация по телефону: (8112) 72-15-75.