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Общество

«Псковская правда» даёт выпускникам шанс попасть на обложку «Алых парусов»

2 апреля 2018 года, 09:12

Ежегодно «Псковская правда» уникальный фотожурнал «Алые паруса», в котором собраны фотографии всех выпускников региона. Традиционно его обложку украшают выпускники, победившие в фотоконкурсах.

Хотите прославиться, став лицом обложки «Алых парусов» в этом году? Мы вам поможем!

Для этого нужно загрузить своё фото (не коллективное) в этот альбом ВКонтакте: https://vk.com/album-24186345_252760965, указав в описании имя.

Приём заявок завершится 19 апреля.

Голосование «лайками» будет проходить в специально созданном альбоме. Ссылку на него мы опубликуем 20 апреля. Подведение итогов состоится 27 апреля в 12.00 по московскому времени.

Участнику, набравшему максимальное количество «сердечек», достанется главный приз – фотосессия в подарок. Кроме того, он станет лицом известного ежегодного проекта «Алые паруса», в котором будут размещены фотографии всех выпускников региона 2018 года.

В 2017 году обложку журнала украсила выпускница школы №2 города Пскова.

В 2017 году в проекте приняли участие более 2000 человек - это 114 школ и 141 класс. Обложку журнала украсила одиннадцатиклассница псковской школы №2 Полина Стойлик.

КСТАТИ

Каждый выпускник области получит фотогазету совершенно бесплатно!

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