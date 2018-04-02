«Псковская правда» даёт выпускникам шанс попасть на обложку «Алых парусов»

Ежегодно «Псковская правда» уникальный фотожурнал «Алые паруса», в котором собраны фотографии всех выпускников региона. Традиционно его обложку украшают выпускники, победившие в фотоконкурсах.

Хотите прославиться, став лицом обложки «Алых парусов» в этом году? Мы вам поможем!

Для этого нужно загрузить своё фото (не коллективное) в этот альбом ВКонтакте: https://vk.com/album-24186345_252760965, указав в описании имя.

Приём заявок завершится 19 апреля.

Голосование «лайками» будет проходить в специально созданном альбоме. Ссылку на него мы опубликуем 20 апреля. Подведение итогов состоится 27 апреля в 12.00 по московскому времени.

Участнику, набравшему максимальное количество «сердечек», достанется главный приз – фотосессия в подарок. Кроме того, он станет лицом известного ежегодного проекта «Алые паруса», в котором будут размещены фотографии всех выпускников региона 2018 года.