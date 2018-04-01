Более 300 человек посетили Псковский музей на Всероссийской неделе «Музей и дети»

С 23 марта по 1 апреля маленькие посетители побывали на разных площадках музея: в Поганкиных палатах, в Приказной палате Псковского кремля, а также в Картинной галерее Псковского музея.

В музее прошла Всероссийская неделя «Музей и дети», участниками которой стали около 300 человек.

Были задействованы новые выставки «Кто в доме хозяин» и «На рубежах Отчизны», а также постоянные экспозиции.

На культурно-образовательные программы приходили как индивидуальные посетители, так и организованные группы школьников.

Путешествия по музейным залам сопровождались научными сотрудниками. Познакомиться с музеем можно было и самостоятельно, ответив на вопросы музейного путеводителя на программе «Путешествие с музейным букварем».

Приказную палату – один из интереснейших памятников Пскова, показал подьячий Ефимка - кукла, ставшая главным героем программы «Как подъячий Ефимка службу правил». Он рассказал о своей работе, объяснил значение незнакомых предметов в интерьере Приказной палаты.

В Картинной галерее музея говорили о том, как создаются картины, какие существуют жанры живописи, какими выразительными средствами может пользоваться мастер-художник.

Об истории «торжества из торжеств» и символике «еды небесной» ребята узнали на программе «Вокруг пасхального кулича».

Разыскать птиц в музейных предметах, услышать трели соловья и «закликать весну» дети смогли на программе, посвященной традициям народного весеннего календаря «День птиц, весны и жаворонков».

Псковский музей благодарит всех посетителей, выбравших музей местом отдыха в период весенних каникул.