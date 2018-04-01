Михаил Ведерников намерен участвовать в выборах губернатора Псковской области

Михаил Ведерников объявил о своём намерении принять участие в выборах губернатора Псковской области, сообщает Псковское агентство информации.
Выборы главы исполнительной власти Псковской области пройдут в сентябре 2018 года.
Исполняющим обязанности главы региона Михаила Ведерникова назначил президент России Владимир Путин 12 октября 2017 года.
БИОГРАФИЯ
Михаил Ведерников родился 7 марта 1975 года в Выборге.
В 1998 году окончил Северо-Западную академию государственной службы Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление».
С 2000 году - первый заместитель председателя РО ООО «Молодежное Единство» Ленинградской области.
2001-2005 годах - депутат муниципального собрания муниципального образования «Выборгский район Ленинградской области».
2005-2009 годах - депутат Совета депутатов муниципального образования «Выборгское городское поселение».
2006-2010 годах - председатель Общественной молодежной палаты при Законодательном Собрании Ленинградской области.
2007-2010 годах - заместитель, первый заместитель руководителя Регионального исполкома Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия».
С марта 2010 году - советник департамента региональной политики Управления президента Российской Федерации по внутренней политике.
С февраля 2012 года - начальник департамента по работе с регионами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Управления президента Российской Федерации по внутренней политике.
27 декабря 2012 года назначен заместителем полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.
С февраля 2017 года — заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.
Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. Награжден почетной грамотой президента Российской Федерации и благодарностью президента Российской Федерации.
Женат, воспитывает двух дочерей и сына.