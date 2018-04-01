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Политика

Псковича без фаланги безымянного пальца на левой руке и с татуировкой в виде якоря на правой ищет полиция

1 апреля 2018 года, 10:08

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается житель областного центра Смирнов Александр Николаевич, 1931 года рождения. По имеющимся данным, 4 января 2018 года он пропал без вести на территории Пскова, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Александр Николаевич Смирнов
фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Приметы: на вид 80 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы седые, коротко остриженные, брови прямые, глаза светлые, губы тонкие.

Особые приметы: отсутствует фаланга безымянного пальца левой руки. Над запястьем правой руки - татуировка в виде якоря.

Был одет: вязаная серая шапка, чёрные куртка и брюки, зимние мягкие сапоги. При себе была металлическая трость.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого А.Н.Смирнова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.


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