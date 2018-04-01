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Культура / Религия

Православные верующие отмечают сегодня Вербное воскресенье

1 апреля 2018 года, 09:24
Православные верующие отмечают сегодня, 1 апреля, Вербное Воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) - воскресенье за неделю до Пасхи, сообщает портал calend.ru.

Торжественный вход Иисуса в Иерусалим был вступлением на путь крестных страданий, рассказывают в своих Евангелиях все четыре евангелиста — Марк, Матфей, Лука и Иоанн. У евреев был обычай: цари и победители въезжали в Иерусалим на конях или ослах, и народ торжественными криками, с пальмовыми ветвями в руках встречал их.

Исполняя пророчества Ветхого Завета, Христос именно таким торжественным образом въезжал в Иерусалим, но не как Царь земной или победитель в войне, а как Царь, Царство Которого не от мира сего, как Победитель греха и смерти. Это царское прославление Христа перед Его смертью Церковь вспоминает для показания, что страдания Спасителя были вольными.

Название праздника происходит от того, что в этот день верующие приходят с ветками, как правило, ивовых растений — вербы, ивы, ветлы или других деревьев, которые первыми распускаются весной, в ознаменование тех ветвей, которые резали иудеи, встречавшие Иисуса в Иерусалиме.

В России, где таких деревьев нет, и где первой распускается верба, с давних времен стали использовать ее ветви, почему и сам праздник стал называться Вербным воскресением. Но подлинное его название — Вход Господень в Иерусалим, Неделя Ваий или Цветоносное воскресение.

Сегодня соблюдающие Великий Пост могут позволить себе более разнообразную пищу — можно есть рыбу, использовать растительное масло и даже разрешается выпить немного красного вина.

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