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Происшествия / ЧП

Михаил Ведерников призвал жителей Псковской области принять участие в проверке общественных мест на пожаробезопасность

31 марта 2018 года, 14:20

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей Псковской области  проверить торгово-развлекательные центры, другие места массового пребывания на пожаробезопасность. Об этом он написал в своем аккаунте в Инстаграм в субботу, 31 марта.

Михаил Ведерников призвал жителей сообщать о нарушениях пожарной безопасности
"Дорогие жители Псковской области! Давайте вместе проверим регион60 на пожаробезопасность.

Во вторник 3 апреля я проведу заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов доложит предварительные результаты проверок торгово-развлекательных центров и других объектов массового пребывания людей, - сообщил Михаил Ведерников. - Трагедия в Кемерово показала, что безопасность наших детей, наших родных и близких зависит, в том числе, и от каждого из нас.

Вы посещаете социальные учреждения, поликлиники и больницы, ходите с детьми в магазины, музеи и кинотеатры.

Пишите где, по-вашему мнению не соблюдаются правила противопожарной безопасности (название объекта, адрес, описание проблемы)".

"Вся информация будет обобщена и вынесена на рассмотрение комиссии. Обязательно проверим каждое обращение, - подчеркнул глава региона. -Псковская область – наш общий дом, давайте вместе сделаем его безопасным".

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