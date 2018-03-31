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Происшествия

Гдович проведет год в колонии строго режима из-за управления автомобилем без прав

31 марта 2018 года, 10:38

Житель Гдова отправится на один год в колонию строгого режима по решению районного суда.

Ранее ему было назначено наказание в виде 1 года условно и 2 лет испытательного срока, а также лишения права управлять всеми видами механических транспортных средств сроком на 2 года. Это решение было вынесено в мае прошлого года после того, как гдович попался за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, а ранее его уже привлекали к административной ответственности за то же самое.

Однако назначение условного срока не возымело должного эффекта на осужденного.

«На путь исправления он не встал и в период отбытия условного осуждения неоднократно нарушал общественный порядок, в связи с чем трижды привлекался к административной ответственности. Также он продолжал уклоняться от исполнения приговора, управляя автомобилем, будучи лишенным водительского удостоверения», - рассказали «Псковской правде» в прокуратуре Гдовского района.

В итоге суд отменил условное освобождение и назначил нарушителю один год реального лишения свободы, который тот проведет в колонии строгого режима.

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