Сезон зимней рыбалки завершен в Псковской области

На водоёмах Псковской области сохраняется ледяной покров, но под воздействием плюсовых температур он приобретает непрочную структуру, во многих местах появляются трещины. Тёплая погода с каждым днём делает лёд на водоемах тоньше и тоньше. В ГУ МЧС России по Псковской области напомнили, что в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных объектах, выход и выезд людей на транспортных средствах на лед Псковского, Тёплого и Чудского озер области с 29 марта запрещён. Об этом издано соответствующее распоряжение комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Однако в чрезвычайном ведомстве сетуют, что никакие запреты не могут остановить рыболовов-любителей. В надежде на богатый улов, рыбаки выходят на лёд, забывая об осторожности. В результате неосмотрительные рыболовы-любители, которые на свой страх и риск отправляются на рыбалку, рискуют оказаться в опасной ситуации.

«Выход на лёд водоемов опасен! Никакой улов не стоит дороже вашей жизни и спокойствия близких. Не рискуйте своей жизнью!» - призывают спасатели.