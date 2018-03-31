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Общество / Закон

Герб, гимн и флаг появятся у Псковской области

31 марта 2018 года, 09:53

Первое заседание Геральдического совета при администрации Псковской области провел в пятницу, 30 марта, временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников. Совет был создан по его указу с целью разработки государственной символики региона: герба, флага и гимна Псковской области.

«Нам предстоит принять крайне важное и ответственное решение, к которому нас обязывает уникальная история нашего региона. Парадоксально, но Псковская область является единственным субъектом Российской Федерации, у которого нет собственного флага и гимна, а установленный герб не соответствует геральдическим нормам и не внесен в Государственный геральдический регистр. Откладывать решение этого вопроса считаю недостойным исторической славы нашей земли», — подчеркнул Михаил Ведерников.

О процедуре разработки и принятия символов рассказал заместитель руководителя аппарата администрации области — председатель Государственно-правового комитета Андрей Карпов. Согласно Уставу Псковской области, описание и порядок использования официальных символов региона утверждается законом области. После согласования законопроекта Геральдическим советом при президенте РФ документ вносится в Псковское областное Собрание депутатов. Принятый закон вновь направляется в Геральдический совет для рассмотрения и включения символов в Государственный геральдический регистр, а Псковская область получает свидетельство об их регистрации.

В настоящее время разработан план организационных мероприятий по созданию государственной символики Псковской области. «Базовые мероприятия направлены на разработку проектных рисунков герба и флага, а также текста и музыки гимна. До конца апреля планируется объявить конкурсы, которые пройдут максимально открыто и публично», — отметила начальник Управления внутренней политики администрации области Оксана Иванова.

Участники заседания сошлись во мнении, что к процессу создания геральдических символов необходимо привлечь профессионалов, чтобы они соответствовали всем правилам геральдики. В итоге было принято решение создать экспертную группу для разработки соответствующих технических заданий к конкурсам.

Отдельное внимание Михаил Ведерников обратил на необходимость обсудить будущие государственные символы Псковской области с жителями региона. Он предложил «запустить в широкое обсуждение» уже разработанные по итогам конкурсов варианты герба, флага и гимна Псковской области.

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