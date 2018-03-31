Выходите работать в выходные – Михаил Ведерников взбодрил ответственных за сдачу нового перинатального

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 30 марта, провел очередную выездную планерку в Псковском перинатальном центре, цель которой — контроль за ходом работ по вводу объекта в эксплуатацию.

На сегодняшний день все строительные работы выполнены, специалисты ведут пусконаладку медицинского оборудования, систем вентиляции и подачи медицинского газа. Медицинский персонал проходит обучение на новом оборудовании, рассказали «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Михаил Ведерников прошел по всем этажам, ознакомился с выполненными работами и с тем, как устраняются выявленные ранее в ходе проверок замечания. Чтобы ускорить процесс приемки объекта, он дал поручение главному врачу перинатального центра Сергею Сукманюку в ходе регулярных обходов принимать готовые помещения поэтапно. «Где нет замечаний, надо сдавать, намывать и опечатывать», — сказал он.