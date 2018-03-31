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Общество / Здоровье

Выходите работать в выходные – Михаил Ведерников взбодрил ответственных за сдачу нового перинатального

31 марта 2018 года, 09:45

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 30 марта, провел очередную выездную планерку в Псковском перинатальном центре, цель которой — контроль за ходом работ по вводу объекта в эксплуатацию.

На сегодняшний день все строительные работы выполнены, специалисты ведут пусконаладку медицинского оборудования, систем вентиляции и подачи медицинского газа. Медицинский персонал проходит обучение на новом оборудовании, рассказали «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Михаил Ведерников прошел по всем этажам, ознакомился с выполненными работами и с тем, как устраняются выявленные ранее в ходе проверок замечания. Чтобы ускорить процесс приемки объекта, он дал поручение главному врачу перинатального центра Сергею Сукманюку в ходе регулярных обходов принимать готовые помещения поэтапно. «Где нет замечаний, надо сдавать, намывать и опечатывать», — сказал он.

В ближайшее время в перинатальном установят дополнительные пожарные датчики
Фото пресс-службы администрации Псковской области

По итогам планерки Михаил Ведерников отметил, что после дополнительной проверки здания на предмет соблюдения всех норм безопасности, в том числе пожарной, был проведен ряд технологических изменений.

«Первоначальный проект был не очень удачным, в связи с этим были внесены технологические изменения, и потребовалась установка дополнительных пожарных датчиков. Они уже заказаны и в ближайшее время будут установлены. Жизнь и здоровье деток, мам и в целом жителей Псковской области для нас — в приоритете. Мы максимально оперативно контролируем устранение всех недостатков, авансом никакие акты подписываться не будут», — заявил он.

Врио губернатора также поручил своему первому заместителю Вере Емельяновой представить детальный график работ, а ответственным лицам — ускорить темпы всех видов работ. «Выходите работать в выходные. Если есть какие-то проблемы, то я в ручном режиме готов помогать их решать. Я не позволю вам находиться в таком расслабленном состоянии», — поставил задачу руководитель региона.

Он также подчеркнул, что до полного ввода объекта в эксплуатацию он сохраняет жесткий контроль — еженедельные планерки и ежедневные доклады о ходе работ.

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