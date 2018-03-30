В Пскове обсудили вопросы организации праздника «День скобаря» и сохранения кузниц «Псковского кузнечного двора»

В Пскове состоялась встреча Главы города Пскова Ивана Цецерского с представителями инициативной группы памяти известного псковского кузнеца Евгения Вагина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Во встрече приняли участие начальник Управления культуры администрации города Пскова Юрий Мартынов, первый заместитель директора Псковского областного центра народного творчества Лидия Чечельницкая, искусствовед Ольга Кошелькова, художник Мария Воробьева, вдова Евгения Вагина Лилия Вагина и другие представители псковской сферы культуры.

Участники встречи обратились к главе города с просьбой оказать содействие по сохранению и внесению в план общегородских мероприятий праздника «День Скобаря», направленного на продвижение кузнечного ремесла, который проводился в Пскове с 2011 года. Первый заместитель директора Псковского областного центра народного творчества Лидия Чечельницкая рассказала, что их центр готов заниматься организацией данного праздника совместно с городскими учреждениями культуры.

Кроме того, представители инициативной группы выразили свои опасения по поводу того, что в результате проведения ремонтных работ в Комсомольском переулке будут снесены одноэтажные строения, в которых располагаются кузни и, соответственно «Псковский кузнечный двор» прекратит свое существование. В ответ на это глава Пскова Иван Цецерский предложил совместно с участниками встречи выехать на место, чтобы осмотреть реконструируемую местность, а также пообщаться с ответственными лицами по данному участку работ.

Глава города пообещал донести до врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова обеспокоенность общественности по поводу организации праздника «День Скобаря» и возможности сохранения кузниц «Псковского кузнечного двора»: «Есть то, что особенно дорого для горожан, что требует поддержки властей и сохранения славы Пскова, как центра кузнечного ремесла»,- подытожил Иван Цецерский.