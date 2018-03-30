Псковские росгвардейцы задержали на улице Труда 31-летнего алковора

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали мужчину подозреваемого в краже. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Труда, поступил сигнал «Тревога».

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия, и задержали 31-летнего псковича, который похитил с прилавка спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.