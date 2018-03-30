В апреле Рособрнадзор запускает Всероссийскую акцию «100 баллов для победы»

Всероссийская акция «100 баллов для победы» проводится по инициативе Федеральной служба по надзору в сфере образования и науки. В этом году она состоится в четвёртый раз и будет посвящена Году волонтёра и добровольца в России. Акция стартует 5 апреля в Новосибирске, а затем пройдёт и в других регионах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Ежегодно в рамках акции выпускники из разных регионов, получившие 100 баллов на ЕГЭ, проводят мастер-классы и делятся своим опытом и секретами успешной подготовки к экзамену со старшеклассниками. Мероприятие призвано снять лишнее напряжение у школьников, связанное с подготовкой к ЕГЭ, и настроить ребят на успех. После старта акции в Новосибирске, её традиционно подхватят и в других регионах России.

Участие во Всероссийской акции «100 баллов для победы» примут не только учащиеся десятых и одиннадцатых классов, но и волонтёры, кадеты, активисты школьных объединений.

Главными героями Всероссийской акции «100 баллов для победы» по традиции станут стобалльники. Сегодня они учатся в лучших вузах Сибирского федерального округа и готовы поделиться своими знаниями и впечатлениями об экзамене. Выпускники, получившие наивысший результат на ЕГЭ по обществознанию, физике, химии и математике, ответят на вопросы школьников, которые волнуют их в преддверии государственной итоговой аттестации.

Акция начнется в новосибирском лицее №22 «Надежда Сибири». Школьников ждёт встреча с руководством Рособрнадзора и Новосибирской области, флешмоб, интерактивные арт-объекты и открытие книжной полки, с помощью которой любой желающий сможет поделиться своей книгой и взять любую другую на время для чтения и подготовки к ЕГЭ. Книжная полка будет работать в лицее №22 постоянно. Подобные книжные полки также откроются и в других регионах, в которых пройдет акция «100 баллов для победы» в течение апреля.