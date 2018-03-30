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Политика

Михаил Ведерников поблагодарил облизбирком и председателей ТИК за организацию выборов

30 марта 2018 года, 14:27

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников выразил благодарность руководству Избирательной комиссии Псковской области и председателям ТИК и УИК за подготовку и проведение выборов Президента РФ на территории региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Мы с вами завершили очень важный и ответственный этап по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации. Я хочу поблагодарить вас и, в том числе передать слова благодарности от полномочного представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова и руководства Администрации Президента РФ, за организацию президентских выборов в регионе. Работа на самом деле была непростая, в регионе работали наблюдатели ОБСЕ, мы с вами, можно сказать, находились под большим увеличительным стеклом. Но, благодаря вашей добросовестной работе, выборы на территории Псковской области прошли в соответствии с принципами законности, легитимности, открытости и гласности, с соблюдением всех норм избирательного законодательства», — сказал Михаил Ведерников на семинаре-совещании с председателями ТИК.

Особо руководитель региона отметил работу облизбиркома по информированию избирателей, благодаря чему выборы Президента прошли при рекордно высокой явке за всю постсоветскую историю региона.

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