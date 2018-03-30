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Политика

Право Ульяны Михайловой на членство в штабе ОНФ поставили под сомнение

30 марта 2018 года, 14:00

Активистка Псковского областного отделения Общероссийского народного фронта Наталья Плявинская усомнилась в этическом праве председателя Псковского областного Совета профсоюзов Ульяны Михайловой на членство в региональном штабе ОНФ. Об этом пишет Псковское агентство информации.

На заседании межведомственной рабочей группы по вопросам перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), она заявила, что Ульяна Михайлова некорректно вела себя на встречах с жителями Порховского района накануне анкетирования по судьбе муниципального полигона ТКО, а также оскорбляла руководителя исполкома ОНФ Григория Турчина.

- Я бы хотела понять вопрос о том, почему вы публично фактически унижали Григория Михайловича [Турчина]. О каком тогда вашем этическом праве являться членом штаба регионального отделения ОНФ можно тогда говорить? У меня такая реакция на ваше поведение на этом опросе, - приводит ее слова сетевое издание.

Председатель облсовпрофа, в свою очередь, заявила, что по её мнению процедура опроса общественного мнения в Порховском районе прошла «достаточно демократично».

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