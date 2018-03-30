Михаил Ведерников предложил учредить медаль «За заслуги перед Псковской областью»

Врио губернатора Михаил Ведерников предложил учредить высшую награду Псковской области — медаль «За заслуги перед Псковской областью».

«Сейчас высшей наградой, которой мы можем отметить заслуженных жителей Псковской области, является Почетная грамота и Благодарственное письмо Администрации Псковской области. Предлагаю рассмотреть возможность учреждения медали «За заслуги перед Псковской областью» и максимально открыто, с привлечением мнения общественности, обсудить статус этой награды, количество ежегодно вручаемых медалей, ее дизайн и другие детали», — сказал Михаил Ведерников на первом заседании Геральдического совета при администрации области.

По мнению врио Главы региона, такая медаль позволила бы отметить представителей старшего поколения, которые всю жизнь отработали на благо Псковской области, и заслуживают признания и благодарности.

Михаил Ведерников также предложил предусмотреть к вручению медали выплату единовременной денежной премии в размере 25 тыс рублей и ежемесячную выплату в размере 500 рублей. «Всего в год можно вручать порядка 5 медалей: три из них — по решению Псковского областного Собрания депутатов и две — по решению высшего должностного лица региона», — добавил врио Губернатора.

Все озвученные предложения будут вынесены на обсуждение Геральдического совета и общественности.