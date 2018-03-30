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Общество

«Псковская правда» собирает фотографии выпускных классов для специздания «Алые паруса»

30 марта 2018 года, 11:40

В преддверии Последнего звонка в Псковской области выйдет в свет традиционная фотогазета «Алые паруса», которая станет ценным памятным подарком для семьи каждого выпускника.

Выпускники всей области получат альманах «Алые паруса 2018»
Это уникальная газета создана специально, чтобы запечатлеть и сохранить неповторимые кадры – окончание школьной и начало совсем новой, взрослой жизни.

Для того, чтобы попасть в альманах 2018 года, выпускникам необходимо прислать фото класса на электронную почту «Псковской правды» pskovpp@yandex.ru до 27 апреля.

Обращаем ваше внимание, что каждый класс или родители отдельного выпускника могут выразить на страницах альманаха благодарность классному руководителю, учителям и руководству школы за прошедшие годы. Также вы можете обратиться к выпускникам с напутственным словом, пожелав доброго пути во взрослую жизнь.

Для справок по предоставлению фото: +7(921) 113-40-60

Подробности о размещении поздравлений и благодарностей вы можете узнать в редакции по телефону 8 (8112) 57-33-55.

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