Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Под кайфом был мужчина, задержанный в Пскове с синтетическими наркотиками

30 марта 2018 года, 11:03

В Пскове сотрудники ОМОН задержали гражданина подозреваемого в хранении наркотических средств. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

В ходе совместных с оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по городу Пскову оперативно-профилактических мероприятий, на территории микрорайона «Центр», сотрудники ОМОН Отдела Росгвардии по Псковской области задержали 4-х мужчин с признаками наркотического опьянения. У одного из них изъято два полимерных пакета с порошкообразным веществом.

Проведенной экспертизой установлено, что изъятый материал - это синтетическое наркотическое средство.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове обсудили вопросы организации праздника «День скобаря» и сохранения кузниц «Псковского кузнечного двора»
Псковские росгвардейцы задержали на улице Труда 31-летнего алковора
В апреле Рособрнадзор запускает Всероссийскую акцию «100 баллов для победы»
Не перезванивать незнакомцам призывают жителей Псковской области
Михаил Ведерников поблагодарил облизбирком и председателей ТИК за организацию выборов
Право Ульяны Михайловой на членство в штабе ОНФ поставили под сомнение
Инсталляцию «Россия начинается здесь» в Пскове демонтируют
Михаил Ведерников предложил учредить медаль «За заслуги перед Псковской областью»
«Псковская правда» собирает фотографии выпускных классов для специздания «Алые паруса»

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия / ЧП
27 марта 10:02

Кемерово

Путин приехал в «город ангелов» и провел совещание о ликвидации пожара в ТЦ

Происшествия
27 февраля 10:45

Человек в огне

Сотрудники ГИБДД спасли от смерти псковича, загоревшегося от Вечного огня

Происшествия / ДТП
26 февраля 14:01

Выиграли право на жизнь

Ехали на конкурс, а оказались на обочине питерской трассы в перевернувшемся автобусе