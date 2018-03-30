Под кайфом был мужчина, задержанный в Пскове с синтетическими наркотиками

В Пскове сотрудники ОМОН задержали гражданина подозреваемого в хранении наркотических средств. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

В ходе совместных с оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по городу Пскову оперативно-профилактических мероприятий, на территории микрорайона «Центр», сотрудники ОМОН Отдела Росгвардии по Псковской области задержали 4-х мужчин с признаками наркотического опьянения. У одного из них изъято два полимерных пакета с порошкообразным веществом.

Проведенной экспертизой установлено, что изъятый материал - это синтетическое наркотическое средство.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.