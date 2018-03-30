Стал известен состав Геральдического совета, созданного в Псковской области

При администрации Псковской области создан Геральдический совет. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Ведерников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как отмечается в указе, Совет создан в целях реализации единой государственной политики в области геральдики, отражающей исторические, культурные и иные местные традиции.

В состав геральдического совета вошли: врио губернатора Михаил Ведерников (председатель), первый заместитель губернатора Вера Емельянова (зампредседателя), заместитель губернатора Николай Цветков (зампредседателя), спикер Псковского областного Собрания Александр Котов (зампредседателя, по согласованию), консультат отдела культурной политики государственного комитета Псковской области по культуре Валерия Богданова (секретарь).

Кроме них, в состав также вошли руководитель аппарата администрации области Денис Гуляев, начальник Управления внутренней политики Оксана Иванова, первый заместитель руководителя аппарата - председатель государственно-правовогокомитета Андрей Карпов, доцент кафедры отечественной истории Псковского государственного университета Ирина Колосова, заведующий кафедрой всеобщей истории и зарубежного регионоведения ПсковГУ Максим Колпаков, заместитель директора по научной работе Псковского государственного музея-заповедника Эльвира Королёва, преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Татьяна Лаптева, председатель Госкомитета по культуре Жанна Малышева, секретарь общественной палаты Псковской области Валерий Павлов, и.о. директора Псковского государственного музея-заповедника Сергей Сарченков, начальник Госуправления образования Александр Седунов, заместитель завкафедрой отечественной истории ПсковГУ Анатолий Филимонов, директор Детской художественной школы Пскова Олег Цветков, советник Губернатора Дарья Яковлева и председатель госкомитета по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева.