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Общество

Себежская колония рассчитается с бывшим работником после вмешательства прокуратуры

30 марта 2018 года, 10:59

Прокуратура Себежского района по обращению бывшего работника ФКУ ИК-3 УФСИН России по Псковской области провела проверку соблюдения трудового законодательства. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований действующего законодательства ФКУ ИК № 3 УФСИН России по Псковской области не произвело полный расчет перед заявителем за выполненную им сверхурочную работу в 2015 - 2016 годах на общую сумму более 12 тыс. рублей.

В этой связи прокурором района в адрес начальника ФКУ ИК № 3 УФСИН России по Псковской области внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, уволенному сотруднику произведен полный перерасчет денежного довольствия.

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