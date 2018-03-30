Сотрудники МЧС и ГИБДД будут дежурить на псковских водоёмах

Временные посты по профилактике опасных ситуаций на водоёмах будут организованы в Псковском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Предупреждать об опасности выхода на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озёр будут специалисты МЧС вместе с сотрудниками Госавтоинспекции.

Их взаимодействие обусловлено тем, что только представители УГИБДД имеют полномочия по остановке автотранспорта. Сотрудники МЧС доводят до водителей и пассажиров машин содержание Распоряжения о запрете под роспись, выдают им на руки экземпляры данного документа. В соответствии с действующим законодательством подобные дежурные группы не имеют полномочий по задержке и возвращению машин, однако предупредить людей об опасности и провести разъяснительную работу среди населения о запрете выхода на лёд они обязаны. Такая работа будет проводиться в течение всех выходных дней.