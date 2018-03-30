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Общество

Акция «Мы - против ДТП!» проходит на территории Псковской области

30 марта 2018 года, 09:20

В Псковской области проходит акция «Мы - против ДТП!». Вместе со стражами порядка в ней участвуют ребята из отрядов юных инспекторов движения.

Основной целью мероприятия стало стремление донести до всех участников дорожного движения мысль о том, что будущее имеет то общество, в котором достигнут должный уровень культуры вождения, а нарушение правил безопасности - недопустимо и встречает всеобщее осуждение.

На оживленные участки псковских дорог полицейские и юидовцы вышли с плакатом «Мы - против ДТП!». Они провели с водителями профилактические беседы, направленные на снижение случаев дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Кроме того, в ходе общения подростки вручали листовки и призывали участников дорожного движения соблюдать скоростной режим, применять ремни безопасности и использовать детские удерживающие устройства при перевозке несовершеннолетних пассажиров. Водители транспортных средств, в свою очередь, обещали непременно исполнить просьбы юных борцов за дорожную безопасность, быть внимательными и законопослушными участниками дорожного движения.

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