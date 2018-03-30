Итоги опроса о судьбе порховского полигона направят в Собрание депутатов Порховского района

Итоги опроса общественного мнения о дальнейшем использовании полигона твердых коммунальных отходов в Порховском районе направят для рассмотрения в районное Собрание депутатов. Такое решение приняли в четверг, 29 марта, члены рабочей группы по вопросу обращения с ТКО под руководством врио губернатора Михаила Ведерникова.

Врио главы региона напомнил, что временное перераспределение потоков ТКО из Пскова на территорию Порховского района вызвало вопросы у местного населения. «В поисках компромисса я поддержал проведение независимого опроса местных жителей. Нам было важно услышать граждан и понять их мнение. И люди активно выражали свою позицию», — обратил внимание Михаил Ведерников.

В опросе, который провели активисты ОНФ 18 марта, приняли участие 1 тыс 586 человек. Мнения жителей Порхова разделились. Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Григорий Турчин отметил, что мероприятие проходило в «непростой обстановке», когда и на членов ОНФ, и на местных жителей оказывалось давление.

Врио губернатора предложил направить итоги анкетирования в Собрание депутатов Порховского района. «Депутатов избрали граждане, люди им доверяют, пусть проработают итоги опроса. У нас нет задачи убедить порховичей, что им нужен полигон. Если они против, то при формировании Территориальной схемы обращения с ТКО Порховский район будет из нее исключен. Но тогда надо говорить о том, что, возможно, в районе вырастут тарифы на утилизацию мусора, а поступления в муниципальный бюджет, напротив, уменьшатся. Пусть люди примут для себя решение, и мы, безусловно, его учтем», — заключил он.