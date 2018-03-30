Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Итоги опроса о судьбе порховского полигона направят в Собрание депутатов Порховского района

30 марта 2018 года, 09:07

Итоги опроса общественного мнения о дальнейшем использовании полигона твердых коммунальных отходов в Порховском районе направят для рассмотрения в районное Собрание депутатов. Такое решение приняли в четверг, 29 марта, члены рабочей группы по вопросу обращения с ТКО под руководством врио губернатора Михаила Ведерникова.

Врио главы региона напомнил, что временное перераспределение потоков ТКО из Пскова на территорию Порховского района вызвало вопросы у местного населения. «В поисках компромисса я поддержал проведение независимого опроса местных жителей. Нам было важно услышать граждан и понять их мнение. И люди активно выражали свою позицию», — обратил внимание Михаил Ведерников.

В опросе, который провели активисты ОНФ 18 марта, приняли участие 1 тыс 586 человек. Мнения жителей Порхова разделились. Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Григорий Турчин отметил, что мероприятие проходило в «непростой обстановке», когда и на членов ОНФ, и на местных жителей оказывалось давление.

Врио губернатора предложил направить итоги анкетирования в Собрание депутатов Порховского района. «Депутатов избрали граждане, люди им доверяют, пусть проработают итоги опроса. У нас нет задачи убедить порховичей, что им нужен полигон. Если они против, то при формировании Территориальной схемы обращения с ТКО Порховский район будет из нее исключен. Но тогда надо говорить о том, что, возможно, в районе вырастут тарифы на утилизацию мусора, а поступления в муниципальный бюджет, напротив, уменьшатся. Пусть люди примут для себя решение, и мы, безусловно, его учтем», — заключил он.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове обсудили вопросы организации праздника «День скобаря» и сохранения кузниц «Псковского кузнечного двора»
Псковские росгвардейцы задержали на улице Труда 31-летнего алковора
В апреле Рособрнадзор запускает Всероссийскую акцию «100 баллов для победы»
Не перезванивать незнакомцам призывают жителей Псковской области
Михаил Ведерников поблагодарил облизбирком и председателей ТИК за организацию выборов
Право Ульяны Михайловой на членство в штабе ОНФ поставили под сомнение
Инсталляцию «Россия начинается здесь» в Пскове демонтируют
Михаил Ведерников предложил учредить медаль «За заслуги перед Псковской областью»
«Псковская правда» собирает фотографии выпускных классов для специздания «Алые паруса»

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Мусорный вопрос
В Псковской области переходят на новую систему регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

Общество
28 марта 15:04

Не богатства ради

Спят в палатках, моются в реке, закупают у местных зелень к обеду, ждут пополнение из Тарту, а экспедицию начнут с геофизической разведки

Общество / Мода
29 марта 09:05

По примеру мамы

Сегодня мы ищем стильный образ для Марии Богдановой из Острова

Общество / Коммуналка
29 марта 09:55

Разобрались и доложили

Глава района ответил Михаилу Ведерникову на вопрос жительницы Пушкинских Гор об увеличении цифр в квитанции за тепло и горячую воду