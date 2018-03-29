ОНФ запускает конкурс видеороликов по проблемам дорог

Общероссийский народный фронт объявил о запуске конкурса видеороликов «Дорогам — зеленый цвет», в рамках которого каждый желающий может рассказать о дорожной проблеме в своем населенном пункте.

Цель конкурса – обратить внимание общественности и чиновников к проблемам качества дорог и безопасности дорожного движения, а также привлечь новых пользователей ресурса «Карта убитых дорог» ОНФ.

Участники конкурса должны представить видеоролики о дорогах, добавленных на «Карту убитых дорог» ОНФ (www.dorogi-onf.ru). Это могут быть, как истории о том, как местные власти отремонтировали дорогу после того, как она появилась на интерактивной карте, так и ролики с призывом обратить внимание на проблемный участок. Сюжет ролика ограничивается лишь воображением и креативностью автора.

Участником конкурса может стать любой совершеннолетний гражданин, как один автор, так и авторский коллектив. Работы принимаются со 2 по 29 апреля 2018 года.

Все желающие должны разместить видеоролики, хронометраж которых не превышает 90 секунд, на выбор на одном из видеохостингов — Youtube, Vimeo или в социальных сетях. Ссылка на видеоролик должна быть рабочей до 31 декабря 2018 года.

Итоги конкурса будут объявлены 14 мая, информация о победителях появится на сайте и в социальных сетях проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог». За первое место победитель получит видеокамеру GoPro, за второе и третье — оптический стабилизатор для телефона и фотоаппарат с моментальной печатью фотографий.