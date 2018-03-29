Псковские депутаты просят федерацию поддержать производителей молока

Депутаты областного Собрания поддержали обращение Государственного Совета Республики Татарстан председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву по вопросу о ситуации, сложившейся на рынке молочной продукции.

Псковские парламентарии разделили обеспокоенность законодателей из другого региона существенным снижением закупочных цен на молоко – с подобной проблемой также столкнулись производители молока Псковской области.

В письме на имя премьер-министра отмечается, что производство молока является самым капиталоемким и долго окупаемым производством в сельском хозяйстве. «Затраты на производство литра молока увеличились, закупочные цены покрывают лишь прямые текущие затраты и не имеют инвестиционной составляющей», - отмечается в обращении.

В целях стабилизации цен на рынке молочной продукции региональные парламентарии просят правительство защитить добросовестных отечественных сельхозпроизводителей и рассмотреть возможность проведения государственных закупочных интервенций молочной продукции, а также дать поручение соответствующим структурам по усилию контроля за соблюдением тарифной квоты в отношении молочной продукции и повышению эффективности работы по выявлению фальсифицированной, некачественной молочной продукции на потребительском рынке.