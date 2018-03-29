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Спорт

В областном Центре спортивной подготовки скоро появится новая лодка-одиночка

29 марта 2018 года, 17:18

В отделении гребного спорта Центра спортивной подготовки Псковской области в скором времени появится новая лодка-одиночка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Обновление материально-технической базы Центра идет за счет средств федерального бюджета. Деньги выделены в рамках адресной финансовой поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации.

«Мы покупаем лодку для нашего гребца Александра Матвеева. Саша — член сборной команды России, победитель Первенства и Чемпионата России по гребному спорту, серебряный призер Первенства мира среди юниоров. На новой лодке он сможет достичь еще более высоких результатов», — рассказал директор Центра спортивной подготовки Андрей Сидоров.

В настоящее время проходит аукцион на покупку оборудования. Начальная цена контракта составляет более 730 тыс рублей.

Он также отметил, что за последние два года Центр приобрел две лодки-одиночки для академической и адаптивной гребли, комбинированную лодку-двойку, новые наборы весел, гребной тренажер и другой инвентарь на общую сумму более 3 млн рублей.

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