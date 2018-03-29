Михаил Ведерников «пополнил» региональный бюджет

Врио губернатора Михаил Ведерников прокомментировал изменения в закон Псковской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Выступая в четверг, 29 марта на сессии Псковского областного Собрания, он отметил, что повод для внесения изменений в бюджет «позитивный»: регион получает крупные дотации из федерального бюджета.

«Благодаря нашей совместной работе область получит порядка 2,5 млрд рублей на решение актуальных проблем», - обратился руководитель региона к депутатам. Средства позволят и дальше выполнять «майские указы» президента РФ, а также проиндексировать зарплаты бюджетников, на что регион дополнительно получит 110,4 млн рублей, сказал Михаил Ведерников.

Доходная часть пополнилась на 2 млрд 115 млн рублей. Дополнительные средства в размере 1,6 млрд рублей регион получил из федерального бюджета.

450 млн рублей предназначены для строительства путепровода в Великих Луках, 300 млн рублей – на строительство второй очереди Северного обхода. На создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях регион получил 244 млн рублей.

Инвестиции в здравоохранение помогут повысить продолжительность жизни псковичей до 80 лет, отметил, выступая Михатл Ведерников. Пока Псковская область находится на 69-м месте по продолжительности жизни. Больше 100 млн рублей область получила на приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек, еще 53 млн рублей будут направлены на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек. 77 млн рублей будут израсходованы на ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.

Значительные средства предназначаются для лекарственного обеспечения граждан: 116 млн рублей – на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, 35,8 млн рублей – на обеспечение необходимыми лекарственными препаратами для оказания паллиативной медицинской помощи.

Увеличивается поступление средств на переселение граждан из аварийного жилья – Фонда содействия реформированию ЖКХ направил в Псковскую область 99,5 млн рублей.

Кроме того, в бюджете учтены субсидии на софинансирование мероприятий по развитию материально-технической базы детских поликлиник, а также социальных программ, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения.