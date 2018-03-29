28 апреля псковичей приглашают поучаствовать в общегородском субботнике

C 1 по 30 апреля в Пскове будет проходить месячник по уборке города: соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Братчиков.

Работы по уборке территорий будет координировать Управление городского хозяйства, а такие компании как МКУ «Служба благоустройства города» и МКУ «Специализированная служба» предоставят необходимый инвентарь для проведения месячника, а также осуществят сбор и вывоз твердых бытовых отходов.

Руководителям организаций и предприятий, расположенных на территории Пскова, рекомендовано в период месячника, провести санитарную уборку и очистку территорий в соответствии с действующими Правилами благоустройства, санитарного содержания и озеленения города.

Организациям, желающим участие в весеннем месячнике, необходимо подать заявку в УГХ по телефонам: 8(8112) 29-15-00, 8(8112) 29-15-12