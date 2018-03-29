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Общество

С 28 марта в Псковской области начался пожароопасный сезон

29 марта 2018 года, 15:23

С 28 марта на территории Псковской области установлен пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Документ принят в целях недопущения гибели людей, предупреждения пожаров и значительных материальных потерь на основании постановления Правительства РФ «О противопожарном режиме» и Закона Псковской области «О системе органов исполнительной власти Псковской области».

В Государственном комитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды отметили, что, как правило, начало пожароопасного сезона связано с первыми бесконтрольными выжиганиями сухой растительности. Ежегодно в регионе фиксируется более 200 случаев палов травы. «Бесконтрольное выжигание может привести к уничтожению имущества граждан, причинению ущерба лесному хозяйству, не говоря уже об ущербе флоре и фауне», — отмечают специалисты.

В ведомстве также напомнили, что, согласно Постановлению Правительства РФ, владельцы земельных участков должны регулярно проводить очистку территории от сухой травы, порубочных остатков, валежника, мусора и других горючих материалов. При этом запрещено выжигание сухой травы, разведение костров и сжигание хвороста в границах полос отвода, в придорожных полосах автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог и путепроводов.

Эти меры позволят значительно повысить пожарную безопасность населенных пунктов и минимизировать переход огня на земли лесного фонда, подчеркнули в ведомстве и добавили, что при обнаружении фактов бесконтрольного использования огня на природных территориях нужно незамедлительно сообщать об этом оперативному дежурному смены Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) по номеру телефона: 8 (8112) 79-44-44, Региональную диспетчерскую службу по номеру 8- 800-100-14-84 и ЕДДС районов для своевременного реагирования на случаи возникновения пожаров.

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