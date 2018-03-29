Псковские врачи предлагают продлить школьные каникулы

Медики убеждены, что такая мера поможет снизить заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе. Об этом шла речь на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды».

- Это всего лишь наше предложение, - подчеркнула главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная.  Но учитывая, что сейчас тот период, когда идет рост подъема ОРЗ, а связь детской и взрослой заболеваемости всегда прослеживается, было бы целесообразно продлить каникулы.

Соответствующее решение должна принимать специальная комиссия исходя из данных по заболеваемости.

- В прошлом году как раз каникул школьные продлевали, и это было очень эффективно, - отметила главврач Псковской детской городской поликлиники Эльвира Мелех.  А сейчас заболеваемость все же высокая. У нас в феврале было меньше вызовов, чем сейчас.