В 60% случаев педиатра вызывают необоснованно, считают псковские эксперты





В Пскове сейчас вместо 46 работает всего 20 педиатров. Нагрузка в связи с подъемом заболеваемости на врачей колоссальная. Об этом на прошедшей в пресс-центре «Псковской правды» пресс-конференции рассказала главврач Псковской городской больницы Эльвира Мелех.

- К сожалению, у нас нет четких показаний для вызова врача на дом, - отметила она.  И как результат в 60% случаев педиатра вызывают необоснованно. Например, звонят родители подростков 15-17 лет, у которых температура 37 градусов, а они просят, чтобы пришел врач и их послушал. А недавно был и вообще из ряда вон выходящий случай. Родители симулировали болезнь ребенка, чтобы получить больничный. Потом оказалось, что в это время мама и ребенок ездили отдыхать в Сочи.

Совсем другое дело дети до трех лет. К ним врач придет даже, если температуры нет, а родителей что-то настораживает в их поведении. Остальным, особенно детям более старшего возраста, врачи советуют прийти на прием. Тех, у кого температура, примут без очереди.

- Во время карантина важно соблюдать простые правила - не посещать общественные места, по возможности не пользоваться автобусом, свести к минимуму все контакты, - порекомендовала главврач.  А у нас что происходит? В воскресенье все дружно сходили в аквапарк, наелись мороженного, а утром в понедельник по участку ¹46 сразу 40 вызовов. А ведь за здоровье ребенка отвечает, прежде всего, родитель.