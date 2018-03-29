Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Запрет выхода на лед псковских озёр вступил в законную силу

29 марта 2018 года, 11:48

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение о запрете выхода населения и выезда транспорта на лед Псковского, Теплого и Чудского озер. Документ вступает в силу с 29 марта. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Ограничения вводятся на основании данных ледовой разведки, проведенной аварийно-спасательной службой области, и в связи с активным таянием льда в Псковско-Чудском бассейне.

Чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации и гибель людей на водных объектах, в Псковском, Печорском и Гдовском районах будет установлен местный уровень реагирования, связанный с запретом, и организована работа оперативных подвижных групп по контролю за соблюдением порядка выхода людей и выезда транспорта на лед.

Для контроля над соблюдением ограничения вблизи водоемов разместятся временные посты УГИБДД Управления МВД России по Псковской области. Сотрудники полиции также будут взаимодействовать с Главным управлением МЧС России по Псковской области.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников «пополнил» региональный бюджет
Поэтам и писателям Псковской области напоминают о конкурсе «Словенское поле — 2018»
28 апреля псковичей приглашают поучаствовать в общегородском субботнике
С 28 марта в Псковской области начался пожароопасный сезон
Псковские врачи предлагают продлить школьные каникулы
В 60% случаев педиатра вызывают необоснованно, считают псковские эксперты
С 1 апреля в Псковской области стартует Общероссийская антинаркотическая акция «Призывник»
Попытка мошенников обмануть 77-летнюю великолучанку провалилась
Сотрудники МЧС вышли на водные объекты, чтобы измерить толщину льда

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
28 марта 15:04

Не богатства ради

Спят в палатках, моются в реке, закупают у местных зелень к обеду, ждут пополнение из Тарту, а экспедицию начнут с геофизической разведки

Общество / Мода
29 марта 09:05

По примеру мамы

Сегодня мы ищем стильный образ для Марии Богдановой из Острова

Общество / Коммуналка
29 марта 09:55

Разобрались и доложили

Глава района ответил Михаилу Ведерникову на вопрос жительницы Пушкинских Гор об увеличении цифр в квитанции за тепло и горячую воду