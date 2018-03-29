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Общество

С 1 апреля в Псковской области стартует Общероссийская антинаркотическая акция «Призывник»

29 марта 2018 года, 11:11

В администрации Псковской области прошло обсуждение вопроса, касающегося организации работы по предупреждению наркомании среди военнослужащих и граждан, призываемых на военную службу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области подполковник полиции Ольга Мирвалиева в ходе встречи проинформировала участников о наркоситуации, складывающейся на территории региона, рассказала об основных профилактических мероприятиях, проводимых в ходе ежегодных общероссийских акций и операций, направленных на формирование основ здорового образа жизни и предупреждение употребления наркотических средств в молодежной среде.

Ольга Александровна в своем выступлении подчеркнула, что основными формами антинаркотической работы среди военнослужащих и граждан, призываемых на военную службу, являются выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, проведение антинаркотических лекций и бесед, разъяснение негативных последствий употребления наркотиков и существующей ответственности за противоправные деяния в этой сфере.        

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