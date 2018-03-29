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Происшествия

Попытка мошенников обмануть 77-летнюю великолучанку провалилась

29 марта 2018 года, 11:06

В Великих Луках злоумышленники пытались ввести пожилую горожанку в заблуждение. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Вечером 27 марта 77-летней горожанке по телефону позвонил неизвестный гражданин, который заявил, что, якобы, по вине ее сына пострадал гражданин. И для разрешения ситуации срочно требуются деньги. За ними должен был приехать курьер.

Однако, великолучанка решила сначала позвонить сыну и выяснить все обстоятельства случившегося. Оказалось, что с сыном все в порядке. И ни в какие переделки он не попадал. Женщина сообщила о произошедшем в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Установлено, что номер телефона, которым пользовались незнакомцы, зарегистрирован в Новосибирской области.

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