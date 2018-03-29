Прокуратура требует оплатить сверхурочную работу сотрудникам порховской больницы

Прокуратура Порховского района провела проверку соблюдения требования трудового законодательства, в части своевременной выплаты заработной платы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что более 70-ти работникам ГБУЗ «Порховская межрайонная больница» не была выплачена компенсация за работу в сверхурочное время по окончанию 2017 года.

Напомним, сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

В этой связи прокуратурой района в адрес главного врача ГБУЗ «Порховская межрайонная больница» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.