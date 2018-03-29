12 раз за неделю псковские спасатели выезжали на ДТП

С 22 по 28 марта 2018 года пожарные и спасательные подразделения Псковской области 12 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых пострадало 29 человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

За указанный период деблокирован один пострадавший. Одному травмированным гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавший был передан медицинским работникам. Один раз осуществлялась стабилизация транспортного средства, ликвидация вторичных факторов производилась.

При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.