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Общество

Благодаря прокуратуре великолучанка получила перерасчет платы за коммунальные услуги

29 марта 2018 года, 09:32

В Великих Луках по требованию прокурора произведен перерасчет платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что местная жительница в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» по договору мены получила жилое помещение. Занимаемое ею ранее жилье передано муниципалитету.

Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника помещения с момента возникновения права собственности, но и после переселения женщины управляющая организация на протяжении 6 месяцев продолжала начислять ей плату по прежнему месту жительства.

В этой связи прокурор города внес в адрес директора управляющей организации представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, управляющая организация произвела перерасчет платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

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