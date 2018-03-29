Почти 130 команд из России и Эстонии поучаствовали в турнире «Робо-2018»

На базе Псковской инженерно-лингвистической гимназии прошел четвертый Открытый региональный турнир по робототехнике «Робо-2018». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В нем приняли участие более 250 ребят в составе 128 команд из Пскова, Великих Лук, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Таллина. Также впервые в соревнованиях участвовали ребята из Опочки, Палкино, Печор, где недавно появились робототехнические центры.

Юные робототехники соревновались в программировании Arduino, ралли по коридору, марафоне шагающих роботов, интеллектуальном сумо, конструировании и программировании Lego WeDo и других номинациях.

Победители получили кубки и призы, а также возможность принять участие в финале ежегодного международного фестиваля «РобоФинист», который пройдет в апреле в Санкт-Петербурге.